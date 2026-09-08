Ballia News: महंगी और अनधिकृत किताबों पर डीआईओएस सख्त
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:36 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:36 AM IST
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इंदरपुर। माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के निर्देश पर जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) बलिया मनोज कुमार मिश्र ने जिले के सभी राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों और मान्यता प्राप्त हाईस्कूलों को अधिकृत पाठ्यपुस्तकों के प्रयोग के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि कक्षा नौ से 12 तक विद्यार्थियों को परिषद द्वारा अधिकृत प्रकाशकों की किताबें ही निर्धारित मूल्य पर पढ़ाई जाएं।
किसी भी विद्यार्थी पर अतिरिक्त या महंगी पुस्तक खरीदने का दबाव न बनाया जाए। डीआईओएस ने बताया कि कुछ विद्यालयों में अनधिकृत और महंगी किताबें चलाए जाने की शिकायतें मिली हैं।
इससे विद्यार्थियों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए नियमों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कक्षा नौ और 10 की पाठ्यपुस्तकों के सेट ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं।
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निर्देशों के अनुपालन के लिए 15 सितंबर तक विद्यालयों का सघन निरीक्षण किया जाएगा। जांच में पुस्तकों की उपलब्धता और निर्धारित पुस्तकों के प्रयोग की स्थिति देखी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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उन्होंने कहा कि कक्षा नौ से 12 तक विद्यार्थियों को परिषद द्वारा अधिकृत प्रकाशकों की किताबें ही निर्धारित मूल्य पर पढ़ाई जाएं।
किसी भी विद्यार्थी पर अतिरिक्त या महंगी पुस्तक खरीदने का दबाव न बनाया जाए। डीआईओएस ने बताया कि कुछ विद्यालयों में अनधिकृत और महंगी किताबें चलाए जाने की शिकायतें मिली हैं।
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इससे विद्यार्थियों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए नियमों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कक्षा नौ और 10 की पाठ्यपुस्तकों के सेट ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं।
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निर्देशों के अनुपालन के लिए 15 सितंबर तक विद्यालयों का सघन निरीक्षण किया जाएगा। जांच में पुस्तकों की उपलब्धता और निर्धारित पुस्तकों के प्रयोग की स्थिति देखी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। संवाद