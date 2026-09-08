Ballia News: महंगी और अनधिकृत किताबों पर डीआईओएस सख्त

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उन्होंने कहा कि कक्षा नौ से 12 तक विद्यार्थियों को परिषद द्वारा अधिकृत प्रकाशकों की किताबें ही निर्धारित मूल्य पर पढ़ाई जाएं।किसी भी विद्यार्थी पर अतिरिक्त या महंगी पुस्तक खरीदने का दबाव न बनाया जाए। डीआईओएस ने बताया कि कुछ विद्यालयों में अनधिकृत और महंगी किताबें चलाए जाने की शिकायतें मिली हैं।इससे विद्यार्थियों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए नियमों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कक्षा नौ और 10 की पाठ्यपुस्तकों के सेट ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं।निर्देशों के अनुपालन के लिए 15 सितंबर तक विद्यालयों का सघन निरीक्षण किया जाएगा। जांच में पुस्तकों की उपलब्धता और निर्धारित पुस्तकों के प्रयोग की स्थिति देखी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। संवाद