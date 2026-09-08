Ballia News: धंसे एप्रोच रोड पर कराई गई मिट्टी की भराई
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:44 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:44 AM IST
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चितबड़ागांव। 17.50 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पुल की धंसे एप्रोच की समस्या आखिरकार सेतु निगम को दिख गई।
संवाद न्यूज एजेंसी की ओर से अमर उजाला में उक्त खबर बीते शुक्रवार के अंक में प्रकाशित हुई थी। सेतु निगम के अधिकारियों ने एप्रोच रोड के धंसे हिस्से पर मिट्टी भराई का कार्य कराया। इससे राहगीरों को फिलहाल आवागमन में राहत मिलने की उम्मीद है।
एप्रोच रोड धंसने के कारण राहगीरों को आवागमन में परेशानी हो रही थी। सड़क के क्षतिग्रस्त होने से हादसे की आशंका भी बनी हुई थी। इसे लेकर आसपास के लोगों में नाराजगी थी। धंसे हिस्से में मिट्टी डलवाकर उसे समतल कराया गया। इससे अब लोगों का आवागमन पहले की तुलना में सुगम होने की उम्मीद है। हालांकि, स्थानीय लोगों ने मिट्टी भराई को महज अस्थायी समाधान बताते हुए एप्रोच रोड पर पिचिंग कराने की मांग की है।
उनका कहना है कि बारिश और पानी के दबाव के कारण दोबारा मिट्टी धंसने की आशंका बनी रह सकती है। ऐसे में एप्रोच रोड को स्थायी रूप से मजबूत करने के लिए पिचिंग कार्य कराया जाना जरूरी है। लोगों ने उम्मीद जताई कि सेतु निगम इस समस्या का स्थायी समाधान करते हुए एप्रोच रोड को मजबूत कराने की दिशा में भी आवश्यक कार्रवाई करेगा। संवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी की ओर से अमर उजाला में उक्त खबर बीते शुक्रवार के अंक में प्रकाशित हुई थी। सेतु निगम के अधिकारियों ने एप्रोच रोड के धंसे हिस्से पर मिट्टी भराई का कार्य कराया। इससे राहगीरों को फिलहाल आवागमन में राहत मिलने की उम्मीद है।
एप्रोच रोड धंसने के कारण राहगीरों को आवागमन में परेशानी हो रही थी। सड़क के क्षतिग्रस्त होने से हादसे की आशंका भी बनी हुई थी। इसे लेकर आसपास के लोगों में नाराजगी थी। धंसे हिस्से में मिट्टी डलवाकर उसे समतल कराया गया। इससे अब लोगों का आवागमन पहले की तुलना में सुगम होने की उम्मीद है। हालांकि, स्थानीय लोगों ने मिट्टी भराई को महज अस्थायी समाधान बताते हुए एप्रोच रोड पर पिचिंग कराने की मांग की है।
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उनका कहना है कि बारिश और पानी के दबाव के कारण दोबारा मिट्टी धंसने की आशंका बनी रह सकती है। ऐसे में एप्रोच रोड को स्थायी रूप से मजबूत करने के लिए पिचिंग कार्य कराया जाना जरूरी है। लोगों ने उम्मीद जताई कि सेतु निगम इस समस्या का स्थायी समाधान करते हुए एप्रोच रोड को मजबूत कराने की दिशा में भी आवश्यक कार्रवाई करेगा। संवाद
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