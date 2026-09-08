Ballia News: हत्या के प्रयास के मामले में दो बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:43 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:43 AM IST
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बांसडीहरोड। हत्या के प्रयास के मामले में बांसडीहरोड पुलिस ने सोमवार को दो बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार बरामद की है। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराएं बढ़ाई गई हैं। आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद दोनों को न्यायालय भेज दिया गया।
थानाध्यक्ष वंशबहादुर ने बताया कि उपनिरीक्षक नवीन कुमार श्रीवास्तव समेत अन्य पुलिसकर्मी ने टघरौली मोड़ के पास दबिश देकर थाना में दर्ज जानलेवा मामले में दो बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार बरामद कर आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गई है। संवाद
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थानाध्यक्ष वंशबहादुर ने बताया कि उपनिरीक्षक नवीन कुमार श्रीवास्तव समेत अन्य पुलिसकर्मी ने टघरौली मोड़ के पास दबिश देकर थाना में दर्ज जानलेवा मामले में दो बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार बरामद कर आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गई है। संवाद
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