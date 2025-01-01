Ballia News: स्कूल व पंचायत भवन के पास बनवा सकते सामुदायिक शौचालय
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:16 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:16 AM IST
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बलिया। उप निदेशक पंचायत (आजमगढ़ मंडल) अभय कुमार शाही ने मंगलवार को विकास भवन के सभागार में पंचायतीराज विभाग के कार्यों की समीक्षा की। कम प्रगति वाले विकास खंडों के सहायक अधिकारियों (पंचायत) को प्रगति बढ़ाने की हिदायत दी। अच्छी प्रगति वाले विकास खंडों के सहायक विकास अधिकारी पंचायत को और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित किया।
जिला पंचायत राज अधिकारी अवनीश श्रीवास्तव, सभी सहायक विकास अधिकारी पंचायत, मंडलीय कंसलटेंट, सभी जिला कंसलटेंट, सभी खंड प्रेरक और डीपीएम मौजूद रहे। आरआरसी निर्माण, संचालन, डोर टू डोर कूड़ा क्लेक्शन, ई रिक्शा की स्थिति और संचालन, ग्रे वाटर मैनेजमेंट की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जहां पर बड़े पैमाने पर छठ पूजा होती है वहां सामुदायिक शौचालय और उसमें चेंजिंग रूम की व्यवस्था कर सकते हैं। जिन स्कूलों में बच्चे अधिक हैं वहां भी सामुदायिक शौचालय बनावा सकते हैं। पंचायत भवनों के परिसर में भी सामुदायिक शौचालय बनवा सकते हैं। व्यक्तिगत शौचालय और ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यों और उनके भुगतान की भी गहन समीक्षा की।
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जिला पंचायत राज अधिकारी अवनीश श्रीवास्तव, सभी सहायक विकास अधिकारी पंचायत, मंडलीय कंसलटेंट, सभी जिला कंसलटेंट, सभी खंड प्रेरक और डीपीएम मौजूद रहे। आरआरसी निर्माण, संचालन, डोर टू डोर कूड़ा क्लेक्शन, ई रिक्शा की स्थिति और संचालन, ग्रे वाटर मैनेजमेंट की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जहां पर बड़े पैमाने पर छठ पूजा होती है वहां सामुदायिक शौचालय और उसमें चेंजिंग रूम की व्यवस्था कर सकते हैं। जिन स्कूलों में बच्चे अधिक हैं वहां भी सामुदायिक शौचालय बनावा सकते हैं। पंचायत भवनों के परिसर में भी सामुदायिक शौचालय बनवा सकते हैं। व्यक्तिगत शौचालय और ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यों और उनके भुगतान की भी गहन समीक्षा की।
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