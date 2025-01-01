कमीशनखोरी ने बांसडीह का विकास रोका : संजय सिंह

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बांसडीह। तहसील क्षेत्र के बाढ़ और कटान प्रभावित सुल्तानपुर, पर्वतपुर, भोजपुरवा, कीर्तिपुर और महाराजपुर समेत कई गांवों में हालात गंभीर बने हुए हैं। मंगलवार को निषाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संजय सिंह राजपूत ने प्रभावित गांवों का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने बाढ़ और कटान से हो रहे नुकसान पर चिंता जताते हुए क्षेत्र के विकास को लेकर जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाए। संजय सिंह राजपूत ने कहा कि क्षेत्र का जनप्रतिनिधि सरकार का प्रतिनिधि होता है। कहा कि जनप्रतिनिधि खुद कमीशनखोरी में लिप्त होकर विभागों से कमीशन वसूलने में लगा रहे तो क्षेत्र का विकास कैसे होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधि की अनदेखी और भ्रष्टाचार के कारण बांसडीह विधानसभा क्षेत्र में विकास की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। दौरे के दौरान नरेंद्र सिंह, प्रशांत सिंह, विजय सिंह, वीरेंद्र निषाद, रुनिया निषाद, राधेश्याम निषाद, हनुमान बिंद, और सुखदेव राजभर आदि मौजूद रहे।