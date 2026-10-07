Ballia News: इंग्लिश स्कूलों की तर्ज पर यूनिफॉर्म पाकर खिल उठे बच्चों के चेहरे

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खंड शिक्षा अधिकारी पंकज सिंह ने कहा कि बच्चों को बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराने के साथ उनमें अनुशासन और विद्यालय की पहचान की भावना विकसित करना भी जरूरी है। इसी उद्देश्य से यह पहल की गई है। प्रधानाध्यापक संजीव कुमार सिंह ने कहा कि एक जैसी यूनिफॉर्म से बच्चों में समानता और आत्मविश्वास की भावना बढ़ेगी। कार्यक्रम में सहायक अध्यापिका सीमा सिंह, अंजनी यादव, बिपिन यादव, कृष्ण कुमार, अभिनंदन सिंह, शिवकुमार आदि मौजूद रहे। अध्यापिका सीमा सिंह ने किया। प्रबंध समिति अध्यक्ष राजेश कुमार और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रमेश यादव ने पहल का स्वागत करते हुए विद्यालय के विकास में हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।

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नगरा। शिक्षा क्षेत्र नगरा के प्राथमिक विद्यालय अखरही, ग्राम पंचायत ताड़ी बड़ा गांव में मंगलवार को उस समय बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे, जब उन्हें नई यूनिफॉर्म वितरित की गई। खंड शिक्षा अधिकारी पंकज सिंह की पहल पर विद्यालय के 120 छात्र-छात्राओं को इंग्लिश स्कूलों की तर्ज पर लाल रंग की टी-शर्ट और लोअर उपलब्ध कराया गया। अभिभावकों और शिक्षकों के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में अनुशासन, विद्यालय के प्रति अपनत्व और आत्मविश्वास की भावना विकसित करना था। यूनिफॉर्म मिलने के बाद बच्चों में अलग ही उत्साह दिखाई दिया। कई बच्चे नई पोशाक पहनकर अपने साथियों के साथ खुशी साझा करते नजर आए।