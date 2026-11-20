इस संबंध में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी नगरा रत्न शंकर पांडेय ने बताया कि मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रभारी प्रधानाध्यापिका अनामिका मौर्या को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि बच्चा आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी की जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए सीडीपीओ को पत्र भेजा जा रहा है। मामले की विभागीय जांच भी कराई जा रही है।



इस संबंध में प्रधानाध्यापिका अर्चना यादव ने बताया कि वह 17 नवंबर से ही चिकित्सकीय अवकाश पर हैं। उन्हें घटना की कोई जानकारी नहीं है। वहीं, ग्रामीणों का कहना है कि घटना के दिन विद्यालय में मौजूद शिक्षिका की जिम्मेदारी थी कि छुट्टी से पहले सभी कक्षों की जांच कर बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करतीं। अब विभागीय जांच और कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं।