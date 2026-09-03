Ballia News: गांव-गांव लगेगा कैंप, 5 से 15 साल के 32 हजार बच्चों का आधार होगा अपडेट

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डाक अधीक्षक राजीव श्रीवास्तव ने बांसडीह रोड स्थित उप डाकघर में बुधवार को निरीक्षण के दौरान दी। बताया कि जिन गांवों में चौपाल या अन्य माध्यमों से आधार संबंधी सुविधा नहीं पहुंच पा रही है, वहां कैंप लगाकर 5 से 15 वर्ष के बच्चों के आधार कार्ड बनाए जाएंगे तथा पुराने आधार कार्ड में आवश्यक संशोधन और अपडेट का कार्य किया जाएगा।बताया कि जनपद में 5 से 15 वर्ष की आयु के करीब 32 हजार बच्चों के आधार कार्ड अपडेट किए जाने हैं। आधार अपडेट नहीं होने की स्थिति में बच्चों को सरकार की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिलने में परेशानी हो सकती है। कहा कि आज डाकघर केवल डाक भेजने तक सीमित नहीं है, बल्कि बैंकों की तरह विभिन्न बैंकिंग सुविधाएं भी उपलब्ध करा रहा है। बताया कि डाक विभाग में ग्रामीण डाक जीवन बीमा की सुविधा भी उपलब्ध है।