बार चुनाव : नामांकन पत्र 31 अगस्त और एक सितंबर को दाखिल किए जाएंगे

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निर्वाचन अधिकारी हरेंद्र सिंह के अनुसार अध्यक्ष, महासचिव सहित विभिन्न पदों के लिए नामांकन पत्र 31 अगस्त और एक सितंबर को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न तीन बजे तक दाखिल किए जाएंगे। दो सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि तीन सितंबर को नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद आठ सितंबर को मतदान कराया जाएगा। नामांकन के दौरान न्यायालय परिसर में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे।चुनाव की तिथि घोषित होने के साथ ही अधिवक्ताओं के बीच बैठकों और व्यक्तिगत मुलाकातों का दौर तेज हो गया है। संभावित प्रत्याशी वरिष्ठ अधिवक्ताओं से संपर्क करने के साथ ही अपने साथियों से मतदान की अपील कर रहे हैं। विभिन्न पदों के दावेदारों को लेकर अधिवक्ताओं के बीच चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। कौन किस पद से मैदान में उतरेगा और किसे किस गुट का समर्थन मिलेगा, इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। अब नामांकन और नाम वापसी के बाद ही यह साफ होगा कि अध्यक्ष और महासचिव समेत अन्य प्रमुख पदों पर कितने प्रत्याशी आमने-सामने होंगे। फिलहाल चुनावी गतिविधियों ने अधिवक्ताओं के बीच माहौल को पूरी तरह गर्म कर दिया है।पिछले चुनाव में भी रही थी जोरदार टक्करवर्ष 2025 में हुए क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद पर देवेंद्र नाथ मिश्रा ने 412 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की थी। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी शैलेश सिंह को 198 मतों से पराजित किया था। महासचिव पद पर भूपेंद्र कुमार सिंह 246 मत पाकर विजयी हुए थे।