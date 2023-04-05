Ballia News: बलिया स्टेशन पर नवंबर से शुरू होगा रेल कोच रेस्टोरेंट

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वाराणसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्ता ने बताया कि रेल कोच रेस्टोरेंट को वातानुकूलित कोच के स्वरूप में विकसित किया जाएगा। यहां यात्रियों और क्षेत्रीय लोगों को खान-पान का नया अनुभव देने के साथ विभिन्न शैलियों के व्यंजन उपलब्ध कराए जाएंगे। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के कोच के स्वरूप में रेस्टोरेंट शुरू होने से यात्रियों के साथ स्थानीय लोगों के लिए भी यह नया आकर्षण होगा।बलिया में यह सुविधा शुरू होने के बाद यह वाराणसी मंडल का चौथा रेल कोच रेस्टोरेंट होगा। मंडल में इससे पहले बनारस, वाराणसी सिटी और मऊ रेलवे स्टेशनों पर ऐसे रेस्टोरेंट संचालित हो रहे हैं। रेलवे यात्रियों की सुविधाओं का विस्तार करने के साथ नॉन-फेयर रेवेन्यू बढ़ाने की दिशा में भी लगातार प्रयास कर रहा है। बलिया स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट इसी पहल का हिस्सा है। इससे यात्रियों को स्टेशन परिसर में खान-पान की अतिरिक्त सुविधा मिल सकेगी। स्टेशन के उत्तरी परिसर के पार्क में इसे स्थापित करने की उम्मीद है।