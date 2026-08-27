Ballia News: 30 मिनट में 58 एमएम बारिश से शहरी इलाकाें में जलभराव
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:25 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:25 AM IST
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बलिया। मंगलवार की दोपहर बाद कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। शहर इलाके में 30 मिनट में 58.5 एमएम बारिश दर्ज की गई । इससे शहर के मुख्य मार्ग समेत मोहल्लों में पानी भर गया।
मुख्य मार्ग से पानी निकलने में एक घंटे से अधिक का समय लगा। शहर के एनएच-31 पर एससी कालेज, कदम चौराहा, सिकंदरपुर मार्ग पर जीराबस्ती, बांसडीह मार्ग पर तीखमपुर के पास सड़क पर पानी लगा रहा। उधर, ग्रामीण इलाकों में अच्छी बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए। पूर क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से रुक-रुककर हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। बारिश को धान की फसल के लिए संजीवनी माना जा रहा है।
किसानों का कहना है कि रुक-रुककर हो रही बारिश फसल के लिए खाद का काम कर रही है। इससे सिंचाई पर होने वाला खर्च भी कम हो रहा है और धान की फसल तेजी से बढ़ रही है। बारिश का यह सिलसिला आगे भी जारी रहा तो इस बार धान की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है।
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मुख्य मार्ग से पानी निकलने में एक घंटे से अधिक का समय लगा। शहर के एनएच-31 पर एससी कालेज, कदम चौराहा, सिकंदरपुर मार्ग पर जीराबस्ती, बांसडीह मार्ग पर तीखमपुर के पास सड़क पर पानी लगा रहा। उधर, ग्रामीण इलाकों में अच्छी बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए। पूर क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से रुक-रुककर हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। बारिश को धान की फसल के लिए संजीवनी माना जा रहा है।
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किसानों का कहना है कि रुक-रुककर हो रही बारिश फसल के लिए खाद का काम कर रही है। इससे सिंचाई पर होने वाला खर्च भी कम हो रहा है और धान की फसल तेजी से बढ़ रही है। बारिश का यह सिलसिला आगे भी जारी रहा तो इस बार धान की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है।
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