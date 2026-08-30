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Bahraich News: गेंदघर मैदान में पड़ा मिला युवक का शव

Sun, 30 Aug 2026 01:17 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sun, 30 Aug 2026 01:17 AM IST
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Youth's body found at Gendghar Maidan
अ​भिषेक शुक्ला।  (फाइल फोटो)
चित्तौरा। रक्षाबंधन पर लखनऊ से बहन के साथ घर आया युवक शुक्रवार शाम गांव के दोस्त से बाइक लेकर घूमने निकला था। रात करीब दस बजे शहर के गेंदघर मैदान में अचेतावस्था में पड़ा मिला। परिजन उसे गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने पूर्व में मिली धमकियों का हवाला देते हुए हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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दरगाह क्षेत्र के चैतूपुरवा गांव निवासी अभिषेक शुक्ला (24) अपनी बहन के साथ लखनऊ में रहते थे। रक्षाबंधन के अवसर पर शुक्रवार को वह बहन के साथ गांव स्थित घर आए थे। परिजनों के मुताबिक शाम करीब सात बजे अभिषेक गांव निवासी अपने दोस्त से बाइक लेकर घूमने के लिए निकला था। इसके बाद रात करीब दस बजे परिवार को उसके गेंदघर मैदान में अचेतावस्था में पड़े होने की सूचना मिली।
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सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और अभिषेक को आनन-फानन मेडिकल कॉलेज ले गए। वहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। अभिषेक के भाई वैभव ने बताया कि गांव के कुछ लोगों से पारिवारिक विवाद चल रहा है।
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अभिषेक मामले में बेहतर पैरवी करता था, इसके चलते विपक्षियों ने पूर्व में अभिषेक को जान से मारने की धमकी दी थी। इसी आधार पर परिजनों ने युवक की हत्या किए जाने की आशंका जताते हुए मामले की गहन जांच की मांग की है।


थाना प्रभारी दरगाह अमितेंद्र सिंह ने बताया कि अभी परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत के कारणों की स्थिति स्पष्ट होगी और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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