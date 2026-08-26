Bahraich News: पंजाब से घर लौटे युवक की संदिग्ध हालात में मौत

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क्षेत्र के बड़ा गांव निवासी सत्यप्रकाश (45) पंजाब में रहकर वाहन चालक का काम करते थे। रविवार को वह पंजाब से अपने गांव आए थे। सोमवार शाम वह परिजनों से गांव में ही कुछ लोगों से मिलने की बात कहकर घर से निकले थे। काफी देर तक घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। विज्ञापन



तलाश के दौरान घर से करीब तीन किलोमीटर दूर एक खेत के पास सत्यप्रकाश का शव पड़ा मिला। मृतक के भतीजे शिवम सिंह ने बताया कि सत्यप्रकाश की मौत की परिस्थितियां संदिग्ध लग रही हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्षेत्र के बड़ा गांव निवासी सत्यप्रकाश (45) पंजाब में रहकर वाहन चालक का काम करते थे। रविवार को वह पंजाब से अपने गांव आए थे। सोमवार शाम वह परिजनों से गांव में ही कुछ लोगों से मिलने की बात कहकर घर से निकले थे। काफी देर तक घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की।तलाश के दौरान घर से करीब तीन किलोमीटर दूर एक खेत के पास सत्यप्रकाश का शव पड़ा मिला। मृतक के भतीजे शिवम सिंह ने बताया कि सत्यप्रकाश की मौत की परिस्थितियां संदिग्ध लग रही हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

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विशेश्वरगंज। पंजाब में रहकर वाहन चलाने वाले युवक की गांव लौटने के दूसरे दिन संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सोमवार शाम वह परिजनों से कुछ लोगों से मिलने की बात कहकर घर से निकले था। देर शाम तक वापस न लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की तो उसका शव घर से करीब तीन किलोमीटर दूर खेत के पास पड़ा मिला। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।