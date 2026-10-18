Bahraich News: बूथों पर जुटे युवा, मतदाता सूची में जुड़वाए नाम

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जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव के साथ पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज रमपुरवा और उच्च प्राथमिक विद्यालय टिकोरामोड़ के बूथों का निरीक्षण किया। उन्होंने फॉर्म-6, 7 और 8 के आवेदनों की जानकारी ली। फॉर्म-7 के तहत नाम हटाने के मामलों में नियमानुसार स्थलीय सत्यापन के निर्देश दिए। डीएम ने युवाओं से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की अपील की।नानपारा में एसडीएम प्रकाश सिंह ने श्री शंकर इंटर कॉलेज और सआदत इंटर कॉलेज के कैंपों का निरीक्षण किया। उन्होंने छूटे नाम जोड़ने के निर्देश दिए। उनके अनुसार, विधानसभा क्षेत्र में करीब 20 हजार मतदाताओं के नाम छूट या कट गए हैं। पयागपुर में एसडीएम संजय पांडेय और तहसीलदार अंबिका चौधरी ने बूथों का निरीक्षण किया। बाबागंज में भी नए पंजीकरण और संशोधन के आवेदन लिए गए।