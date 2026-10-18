Bahraich News: सड़क पार कर रहे ग्रामीण की बस से कुचलकर मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sun, 18 Oct 2026 12:29 AM IST
विज्ञापन
फखरपुर/नानपारा। बहराइच-लखनऊ राजमार्ग पर शनिवार दोपहर गजाधरपुर चौराहे के पास सड़क पार कर रहे ग्रामीण की रोडवेज बस से कुचलकर मौत हो गई। वहीं, नानपारा-बहराइच मार्ग पर शुक्रवार रात दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में तीन लोग घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया।
पुल्लीसिंह पुरवा, थाना फखरपुर निवासी कन्हई गुप्ता (40) शनिवार दोपहर किसी काम से गजाधरपुर चौराहे आए थे। वह पैदल ही सड़क पार कर रहे थे, तभी लखनऊ की ओर से आ रही रोडवेज बस की चपेट में आ गए। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। थाना प्रभारी रामकुमार राजभर घटनास्थल पहुंचे और परिजनों को सूचना दी।
उधर, नानपारा-बहराइच मार्ग पर शुक्रवार रात करीब दस बजे कालीकुंडा मंदिर के सामने दो बाइकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में जुबलीगंज निवासी लेखानंद तिवारी (24), शिवम (32) और रामबट्टी शंकरपुर, थाना नवाबगंज निवासी आकाश (22) घायल हो गए। सीओ चित्रांशु गौतम ने बताया कि स्थानीय लोगों ने तीनों को सीएचसी पहुंचाया। वहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
पुल्लीसिंह पुरवा, थाना फखरपुर निवासी कन्हई गुप्ता (40) शनिवार दोपहर किसी काम से गजाधरपुर चौराहे आए थे। वह पैदल ही सड़क पार कर रहे थे, तभी लखनऊ की ओर से आ रही रोडवेज बस की चपेट में आ गए। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। थाना प्रभारी रामकुमार राजभर घटनास्थल पहुंचे और परिजनों को सूचना दी।
विज्ञापन
उधर, नानपारा-बहराइच मार्ग पर शुक्रवार रात करीब दस बजे कालीकुंडा मंदिर के सामने दो बाइकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में जुबलीगंज निवासी लेखानंद तिवारी (24), शिवम (32) और रामबट्टी शंकरपुर, थाना नवाबगंज निवासी आकाश (22) घायल हो गए। सीओ चित्रांशु गौतम ने बताया कि स्थानीय लोगों ने तीनों को सीएचसी पहुंचाया। वहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।
विज्ञापन