Bahraich News: हादसे में ग्रामीण की मौत, युवक घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sun, 18 Oct 2026 12:40 AM IST
विज्ञापन
रिसिया/मिहींपुरवा। सड़क हादसों में एक ग्रामीण की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। रिसिया में अज्ञात वाहन की टक्कर से ऑटो सवार ग्रामीण की जान चली गई। वहीं, मिहींपुरवा में बाइक अनियंत्रित होने से युवक घायल हो गया।
लौकी गांव निवासी बेब्भल (54) शुक्रवार दोपहर ऑटो से ससुराल धर्मकांटा जा रहे थे। लक्ष्मनपुर के पास अज्ञात वाहन ने ऑटो में टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल बेब्भल की देर रात मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई।
उधर, गड़रियनपुरवा निवासी मनीष कुमार राजपूत (18) शुक्रवार रात बाइक अनियंत्रित होने से गिरकर घायल हो गए। उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। एएसपी डीपी तिवारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
लौकी गांव निवासी बेब्भल (54) शुक्रवार दोपहर ऑटो से ससुराल धर्मकांटा जा रहे थे। लक्ष्मनपुर के पास अज्ञात वाहन ने ऑटो में टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल बेब्भल की देर रात मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई।
विज्ञापन
उधर, गड़रियनपुरवा निवासी मनीष कुमार राजपूत (18) शुक्रवार रात बाइक अनियंत्रित होने से गिरकर घायल हो गए। उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। एएसपी डीपी तिवारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी।
विज्ञापन