Bahraich News: नहर में डूबकर युवक की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sat, 29 Aug 2026 11:45 PM IST
विज्ञापन
शिवपुर। खैरीघाट क्षेत्र के इमामगंज नहर में शनिवार को बरदहा कलां निवासी जाहिद (19) की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जाहिद दोपहर करीबव तीन बजे इमामगंज घूमने के लिए गए थे। अचानक नहर में छलांग लगा दी। उनके पीछे भी कई लोग कूदे परंतु तलाश नहीं पाए, जिसके बाद गोताखोरों की मदद ली गई। लगभग एक घंटे के बाद जाहिद का शव नहर से बाहर निकाला गया। थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
विज्ञापन