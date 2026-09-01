Bahraich News: सरयू में फिर उफान, ग्रामीणों की धड़कनें बढ़ीं

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नदी का पानी बढ़ने से महसी क्षेत्र के तटवर्ती और निचले इलाकों में ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। जोगलापुरवा, छतरपुरवा, मांझा, लोनियनपुरवा और सिलौटा समेत आसपास के गांवों में बाढ़ का खतरा फिर मंडराने लगा है। निचले खेतों और आबादी के आसपास पानी फैलने से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि नदी का पानी इसी गति से बढ़ता रहा तो फिर से बाढ़ की स्थिति बन सकती है।सुबह तक खतरे के निशान के करीब पहुंच सकती है नदीबाढ़ खंड के उपखंड अधिकारी नंदू प्रसाद ने बताया कि तीन बैराजों से कुल 2,95,304 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। पानी की मात्रा अधिक होने के कारण एल्गिन ब्रिज पर जलस्तर बढ़ रहा है। विभाग जलस्तर और तटबंधों की स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। उधर, जंगल से सटे इलाकों में गेरुआ, कौड़ियाला और सरयू नदियों के उफान से भी निचले क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बनने लगी है। इससे मिहींपुरवा और आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी ग्रामीणों की चिंता बढ़ी है।प्रशासन ने बढ़ाई निगरानीजलस्तर बढ़ने के साथ महसी और मिहींपुरवा तहसील प्रशासन और बाढ़ विभाग की टीमें संवेदनशील इलाकों पर नजर रख रही हैं। ग्रामीणों को सतर्क रहने और नदी के किनारे अथवा जलभराव वाले क्षेत्रों में अनावश्यक जाने से बचने की सलाह दी गई है। प्रशासन का कहना है कि बाढ़ की स्थिति बनने पर प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी हैं।सोमवार को जलस्तर की स्थितिस्थानजलस्तरखतरे का निशानडिस्चार्जशारदा बैराज 134.85 मीटर135.49 मीटर1,26,629 क्यूसेकगिरजापुरी बैराज 135.65 मीटर136.78 मीटर1,59,570 क्यूसेकसरयू बैराज 130.80 मीटर133.50 मीटर9,105 क्यूसेकबैराजों से सरयू नदी में छोड़ा जा गया पानी : 2,95,304 क्यूसेकएल्गिन ब्रिज पर जलस्तर 105.87 मीटर, लाल निशान 106.07 मीटरघूरदेवी स्थान पर जलस्तर 111.94 मीटर, लाल निशान 112.15 मीटर