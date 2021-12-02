फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Youth dies after falling into pond while picking flowers

Bahraich News: फूल तोड़ रहे युवक की तालाब में गिरकर मौत

Sun, 06 Sep 2026 12:11 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sun, 06 Sep 2026 12:11 AM IST
विज्ञापन
Youth dies after falling into pond while picking flowers
फखरपुर/विशेश्वरगंज। सिलौटा गांव में शुक्रवार सुबह तालाब के किनारे फूल तोड़ते समय संतुलन बिगड़ने से एक वृद्ध उसमें गिर गए। डूबने से उनकी मौत हो गई। उधर, विशेश्वरगंज क्षेत्र में पांच दिन से लापता चल रहे एक बुजुर्ग का शव शुक्रवार को घर से करीब आधा किलोमीटर दूर तालाब में उतराता मिला। पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए।
विज्ञापन



फखरपुर के सिलौटा निवासी शिवचरन (80) शुक्रवार सुबह रोज की तरह टहलने निकले थे। उसी दौरान वह तालाब के किनारे फूल तोड़ने लगे। फूल तोड़ते समय अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वह तालाब में गिर गए। काफी देर तक घर न लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। दोपहर में उनका शव तालाब में उतराता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
विज्ञापन



उधर, विशेश्वरगंज के गणेशपुर निवासी ननके (60) पांच दिनों से लापता थे। परिजनों के मुताबिक वह पहली अगस्त को किसी काम से घर से निकले थे, लेकिन देर शाम तक नहीं लौटे। इसके बाद परिजनों ने आसपास के गांवों और रिश्तेदारों के यहां उनकी तलाश की।
विज्ञापन
विज्ञापन



शुक्रवार दोपहर घर से करीब आधा किमी दूर स्थित एक तालाब में उनका शव उतराता मिला। शव मिलने की सूचना पर परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिसकर्मियों ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस दोनों मामलों में आवश्यक कार्यवाही में जुटी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed