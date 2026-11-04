Bahraich News: दो बाइकों की टक्कर में ग्रामीण की मौत

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परिजनों के मुताबिक, सोहन ने सोमवार को भैंस खरीदी थी। मंगलवार शाम वह बाइक से भैंस के लिए चारा और दवाएं खरीदने भगवानपुर बाजार जा रहे थे। भगवानपुर चौराहे के पास सामने से आ रही बाइक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। इससे वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।सोहन के भाई लक्ष्मण ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिवार को सौंप दिया है। थाना प्रभारी आलोक सिंह ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है।