Bahraich News: अंतिम संस्कार में गया ग्रामीण नदी में नहाते समय डूबा, मौत

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खैरीघाट। बहिरपुरवा गांव में रविवार को एक व्यक्ति की मौत के बाद अंतिम संस्कार के समय समीप स्थित भगहर नदी में नहाने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गई। गांव निवासी हरद्वारी (50) रविवार को एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद अन्य लोगों के साथ नदी में नहा रहे थे। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ने से वह गहरे पानी में जाकर डूबने लगे। शोर मचाने पर आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका। ग्रामीणों ने लगभग एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उनका शव नदी से बाहर निकाला। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।