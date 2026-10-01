Bahraich News: बिछिया मार्ग पर अचानक सामने आए बाघ के दो शावक, सहमे बाइक सवार
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:13 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:13 AM IST
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बिछिया। गिरिजापुरी-बिछिया मार्ग पर मंगलवार रात मिहींपुरवा से बाइक से लौट रहे समाजसेवी जुनैद खान और उनके साथी बलवंत यादव के सामने अचानक बाघ के दो शावक आ गए। इससे दोनों सहम गए और बाइक रोककर खड़े हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। इसी बीच पीछे से पहुंचे कार सवार ने आगे बाघिन होने की आशंका जताते हुए बाइक सवारों को कार के पीछे आने के लिए कहा और सुरक्षित गिरिजापुरी तक पहुंचाया।
वन क्षेत्राधिकारी कतर्नियाघाट आशीष गौड़ ने रात में गिरिजापुरी-बिछिया मार्ग से गुजरने वाले बाइक सवारों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि संभव हो तो देर रात अकेले बाइक से सफर करने से बचें और चार पहिया या बंद वाहन का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि रास्ते में बाघ या उसके शावक दिखाई देने पर उनके पास जाने, फोटो-वीडियो बनाने या पीछा करने की कोशिश न करें। सुरक्षित दूरी बनाए रखें और वन विभाग को सूचना दें।
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वन क्षेत्राधिकारी कतर्नियाघाट आशीष गौड़ ने रात में गिरिजापुरी-बिछिया मार्ग से गुजरने वाले बाइक सवारों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि संभव हो तो देर रात अकेले बाइक से सफर करने से बचें और चार पहिया या बंद वाहन का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि रास्ते में बाघ या उसके शावक दिखाई देने पर उनके पास जाने, फोटो-वीडियो बनाने या पीछा करने की कोशिश न करें। सुरक्षित दूरी बनाए रखें और वन विभाग को सूचना दें।
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