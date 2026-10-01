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Bahraich News: एमएलसी ने रिसिया में देखी फसलों की बर्बादी

Thu, 01 Oct 2026 12:23 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:23 AM IST
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MLC inspected crop damage in Risiya.
 रिसिया के अलिया बुलबुल गांव में बारिश से बर्बाद हुई फसलों का जायजा लेतीं एमएलसी डॉ. प्रज्ञा त्
बहराइच। लगातार हुई अतिवृष्टि और जलभराव से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए बुधवार को एमएलसी डॉ. प्रज्ञा त्रिपाठी ने विकास खंड रिसिया के अलिया बुलबुल गांव का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और खेतों में पहुंचकर फसल नुकसान का जायजा लिया।
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उन्होंने धान और मक्का के खेतों का स्थलीय निरीक्षण किया। किसानों ने बताया कि कई बीघे में खड़ी फसल लगातार बारिश और जलभराव के कारण पूरी तरह बर्बाद हो गई है। इसके बाद उन्होंने शेखापुर भैंसहा निवासी किसान कृष्ण चंद्र यादव, केशव राम यादव और छोटका यादव समेत अन्य किसानों के केले के खेतों का भी निरीक्षण किया।
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डॉ. त्रिपाठी ने कहा कि फसल क्षति का नियमानुसार सर्वे और आकलन कराया जाएगा। उन्होंने मौके पर मौजूद एसडीएम सदर, लेखपाल और अन्य अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में जल्द स्थलीय सर्वे कराने के निर्देश दिए, ताकि पात्र किसानों को राहत मिलने में देरी न हो। उन्होंने कहा पात्र किसानों को राहत से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा।
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