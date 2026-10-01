Bahraich News: एमएलसी ने रिसिया में देखी फसलों की बर्बादी

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उन्होंने धान और मक्का के खेतों का स्थलीय निरीक्षण किया। किसानों ने बताया कि कई बीघे में खड़ी फसल लगातार बारिश और जलभराव के कारण पूरी तरह बर्बाद हो गई है। इसके बाद उन्होंने शेखापुर भैंसहा निवासी किसान कृष्ण चंद्र यादव, केशव राम यादव और छोटका यादव समेत अन्य किसानों के केले के खेतों का भी निरीक्षण किया।डॉ. त्रिपाठी ने कहा कि फसल क्षति का नियमानुसार सर्वे और आकलन कराया जाएगा। उन्होंने मौके पर मौजूद एसडीएम सदर, लेखपाल और अन्य अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में जल्द स्थलीय सर्वे कराने के निर्देश दिए, ताकि पात्र किसानों को राहत मिलने में देरी न हो। उन्होंने कहा पात्र किसानों को राहत से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा।