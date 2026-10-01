Bahraich News: 16 गांवों से निकला पानी, 25 अब भी बाढ़ से घिरे

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

भौंरी, सिपहिया हुलास, सरसठ, बिटोरा, बहोरवा, लोनियनपुरवा, चरीगाह और तारापुरवा समेत कई गांवों में अभी बाढ़ का असर है। तारापुर गांव से पानी तेजी से निकल रहा है, लेकिन रास्ते अब भी जलमग्न हैं। सिपहिया हुलास में घरों के अंदर से पानी निकल गया है, मगर गांव के चारों ओर पानी का घेरा बना हुआ है। संगवा, समदा और यादवपुरवा ग्राम पंचायतें और उनके मजरे अब भी पानी से घिरे हैं। ग्रामीणों के अनुसार गांवों में आवागमन प्रभावित होने से जरूरी सामान जुटाना मुश्किल हो रहा है। बाढ़ का पानी पूरी तरह निकलने तक जनजीवन सामान्य होने की उम्मीद नहीं है।महसी तहसीलदार विपिन कुमार चौरसिया ने बताया कि आधे से अधिक गांवों से पानी खिसक गया है। निचले इलाकों के गांवों में अभी पानी है, लेकिन जलस्तर में लगातार कमी को देखते हुए अगले 24 घंटे में स्थिति में सुधार की उम्मीद है। राजस्व टीमें गांवों में भ्रमण कर रही हैं और नदी के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है।पानी घटा, लेकिन ग्रामीणों की मुश्किलें बरकरारबाढ़ का पानी घटने के बाद भी निचले इलाकों के गांवों में ग्रामीणों की परेशानी कम नहीं हुई है। तारापुरवा के रामलाल ने बताया कि घर के अंदर से पानी निकल गया है, लेकिन गांव के रास्ते पर अब भी पानी भरा है। दूसरे ग्रामीण हरीश के अनुसार कई जगह घरों के चारों ओर पानी जमा होने से बाहर निकलना मुश्किल है। श्यामकिशोर ने बताया कि जरूरी सामान और खाद्य सामग्री लाने के लिए भी ग्रामीणों को लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पानी पूरी तरह निकलने के बाद ही स्थिति सामान्य होगी।मिहींपुरवा में नौ गांव अब भी पानी से घिरेमिहींपुरवा। मिहींपुरवा क्षेत्र में भी बाढ़ का असर बना हुआ है। संपतपुर, धर्मपुररेतिया, और रामपुर रेतिया समेत नौ गांव अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। यहां पानी धीरे-धीरे खिसक रहा है। उपजिलाधिकारी मोनालिसा जवारी राजस्व टीम के साथ प्रभावित गांवों का निरीक्षण कर रही हैं। ट्रैक्टर-ट्रॉली से गांवों में पहुंचकर एसडीएम ने ग्रामीणों को 2600 पैकेट भोजन व राहत सामग्री वितरित कराई।बुधवार को जलस्तर की स्थितिस्थानजलस्तरखतरे का निशानडिस्चार्जशारदा बैराज 135.05 मीटर135.49 मीटर1,42,466 क्यूसेकगिरिजा बैराज 135.50 मीटर136.78 मीटर1,34,435 क्यूसेकसरयू बैराज 131.00 मीटर133.40 मीटर5,650 क्यूसेकसुहेली बैराज 145.40 मीटर145.50 मीटर23,075 क्यूसेकचारों बैराजों से सरयू नदी में छोड़ा गया पानी : 3,05,626 क्यूसेक पानीएल्गिन ब्रिज पर जलस्तर 106.41 मीटर, खतरे का निशान 106.07 मीटरघूरदेवी महसी पर जलस्तर 12.00 मीटर, खतरे का निशान 112.15 मीटर