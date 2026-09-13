Bahraich News: रिसिया और फखरपुर इलाके से संदिग्ध हालात में दो किशोरियां लापता
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:42 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:42 PM IST
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बहराइच। रिसिया और फखरपुर इलाके से दो किशोरियां संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गईं। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए थाने में तहरीर देकर किशोरियों को खोजने की मांग की है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर सर्विलांस समेत अन्य माध्यमों से तलाश शुरू कर दी है।
रिसिया के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी 17 वर्षीय बेटी नौ सितंबर की दोपहर करीब दो बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई। हर संभावित जगह में उसकी खोजबीन की, लेकिन पता नहीं चला। थाना प्रभारी करुणाकर पांडेय ने बताया कि गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कर सर्विलांस और लोगों से पूछताछ के आधार पर किशोरी की तलाश की जा रही है।
इसी तरह फखरपुर इलाके की एक महिला ने पुलिस को बताया कि उनकी 14 वर्षीय बेटी बीते शुक्रवार से लापता है। महिला के अनुसार किशोरी मोबाइल फोन पर एक युवक से अक्सर बात करती थी। उन्हें आशंका है कि युवक बहला-फुसलाकर उसे अपने साथ ले गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी रामकुमार राजभर ने बताया कि किशोरी की तलाश के लिए पुलिस प्रयास कर रही है।
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रिसिया के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी 17 वर्षीय बेटी नौ सितंबर की दोपहर करीब दो बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई। हर संभावित जगह में उसकी खोजबीन की, लेकिन पता नहीं चला। थाना प्रभारी करुणाकर पांडेय ने बताया कि गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कर सर्विलांस और लोगों से पूछताछ के आधार पर किशोरी की तलाश की जा रही है।
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इसी तरह फखरपुर इलाके की एक महिला ने पुलिस को बताया कि उनकी 14 वर्षीय बेटी बीते शुक्रवार से लापता है। महिला के अनुसार किशोरी मोबाइल फोन पर एक युवक से अक्सर बात करती थी। उन्हें आशंका है कि युवक बहला-फुसलाकर उसे अपने साथ ले गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी रामकुमार राजभर ने बताया कि किशोरी की तलाश के लिए पुलिस प्रयास कर रही है।
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