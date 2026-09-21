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Bahraich News: टिकोरा मोड़ पर दो पिकअप वाहन भिड़े, तीन घायल

Mon, 21 Sep 2026 11:49 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:49 PM IST
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Two pickup vehicles collide at Tikora Turn; three injured.
हाईवे पर हादसे के बाद दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाते पुलिसकर्मी।
बौंडी। लखनऊ मार्ग स्थित टिकोरा मोड़ के पास सोमवार सुबह दो पिकअप वाहनों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों वाहनों में सवार तीन लोग घायल हो गए। इनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को वाहनों से बाहर निकलवाकर एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज भेजा। सोमवार सुबह एक पिकअप पोल्ट्री फार्म से मुर्गे लादकर लखनऊ जा रहा था। वहीं दूसरा पिकअप लखनऊ की ओर से सब्जियां लेकर बहराइच आ रहा था।
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टिकोरा मोड़ के पास दोनों वाहनों की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दोनों पिकअप क्षतिग्रस्त हो गए। मुर्गे लदे वाहन के क्षतिग्रस्त होने से उसमें रखे मुर्गे सड़क पर फैल गए। हादसे में माती, बाराबंकी निवासी मुर्गे लदे पिकअप के चालक मो. रईस (32), दूसरे पिकअप के चालक अशोक (36) और सहयोगी गोलू (28) घायल हो गए। हादसे के बाद सड़क पर वाहनों की कतार लग गई और करीब आधे घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने जेसीबी की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात बहाल कराया।
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मोड़ पर तैनात होगी क्रिटिकल कॉरिडोर टीम
एएसपी नगर आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। टिकोरा मोड़ को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिह्नित किया जा चुका है। दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए यहां क्रिटिकल कॉरिडोर टीम की तैनाती की जा रही है।
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