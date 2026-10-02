Bahraich News: जंगली जानवर को बचाने में बाइक सवार दो घायल
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:49 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:49 PM IST
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मिहींपुरवा। मोतीपुर वन बैरियर के पास शुक्रवार शाम जंगल से अचानक निकले जंगली जानवर को बचाने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। हादसे में बाइक सवार नल मरम्मत करने वाले दो मिस्त्री घायल हो गए। दोनों को सीएचसी मोतीपुर में भर्ती कराया गया है। मिहींपुरवा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 दरोगापुरवा निवासी नजीर (32) और मुनव्वर (52) ककरहा गांव में नल की मरम्मत करने गए थे। काम पूरा करने के बाद दोनों शाम करीब पांच बजे बाइक से घर लौट रहे थे। मोतीपुर वन बैरियर के पास पहुंचते ही जंगल से एक जंगली जानवर अचानक सड़क पर तेजी से आ गया। उसे बचाने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। दुर्घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने एंबुलेंस की मदद से दोनों को सीएचसी मोतीपुर पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है।
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