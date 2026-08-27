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Bahraich News: शौचालय बंद, ओडीएफ के दावों पर ताला

Thu, 27 Aug 2026 12:17 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:17 AM IST
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Toilets closed, ODF claims locked
नवाबगंज के ग्राम पंचायत जमदान भगंहर में बंद पड़ा सामुदायिक शौचालय।
नवाबगंज। ग्राम पंचायत जमदान के मजरा भगंहर में बना सामुदायिक शौचालय पिछले छह माह से बंद पड़ा है। शौचालय का ताला न खुलने से ग्रामीणों को खुले में शौच जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में खुले में शौच से मुक्ति के दावों को पलीता लग रहा है।
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गांव के साबित राम, अमन, शोभा, रामनिवास आदि ग्रामीणों का कहना है कि शौचालय की देखरेख के लिए नियुक्त टेकर भी छह महीने से इसे नहीं खोल रहा है। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि खुले में शौच जाने से डर लगता है बरसात में हर तरफ पानी भरा हुआ है। जहरीले कीड़ों का भी डर रहता है। सुबह-शाम खेतों की तरफ खुले में शौच जाना उनकी मजबूरी बन गई है। अरविंद कुमार, विनय, शंकर, आदि ग्रामीणों ने बताया कि सरकार स्वच्छता की बात करती है, लेकिन हमारे गांव में बना शौचालय ही शो-पीस बनकर रह गया है।
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ग्रामीणों ने बीडीओ नवाबगंज और डीएम से मांग की है कि सामुदायिक शौचालय को तत्काल खुलवाकर उसकी साफ-सफाई व प्रतिदिन संचालन सुनिश्चित कराया जाए, ताकि लोगों को खुले में शौच जाने की समस्या से निजात मिल सके। इस संबंध में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नादिर खां ने बताया कि शौचालय समय से खुलता है।
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