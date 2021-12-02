Bahraich News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Tue, 24 Nov 2026 12:29 AM IST
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1- कार्तिक मेला
सुबह 09:00 बजे। शहर के मरीमाता मंदिर परिसर में कार्तिक पूर्णिमा पर मेले का आयोजन होगा। यह जानकारी संत रामदीन ने दी।
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2- खेलकूद
सुबह 10:00 बजे। केडीसी मैदान पर क्रिकेट मैच का आयोजन होगा। यह जानकारी आयोजक गोविंद ने दी।
सुबह 10:30 बजे। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट मैच का आयोजन होगा। यह जानकारी उप क्रीड़ाधिकारी अब्दुल अहद ने दी।
शाम 04:00 बजे। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में हॉकी का अभ्यास मैच होगा। यह जानकारी कोच मो. आरिफ ने दी।
शाम 04:00 बजे। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में फुटबॉल का अभ्यास मैच होगा। यह जानकारी कोच राकेश पासवान ने दी।
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3- भागवत कथा
शाम 05:00 बजे। शहर के सिद्धनाथ मंदिर में भागवत कथा होगी। यह जानकारी महामंडलेश्वर रविगिरि महाराज ने दी।
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सुबह 09:00 बजे। शहर के मरीमाता मंदिर परिसर में कार्तिक पूर्णिमा पर मेले का आयोजन होगा। यह जानकारी संत रामदीन ने दी।
2- खेलकूद
सुबह 10:00 बजे। केडीसी मैदान पर क्रिकेट मैच का आयोजन होगा। यह जानकारी आयोजक गोविंद ने दी।
सुबह 10:30 बजे। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट मैच का आयोजन होगा। यह जानकारी उप क्रीड़ाधिकारी अब्दुल अहद ने दी।
शाम 04:00 बजे। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में हॉकी का अभ्यास मैच होगा। यह जानकारी कोच मो. आरिफ ने दी।
शाम 04:00 बजे। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में फुटबॉल का अभ्यास मैच होगा। यह जानकारी कोच राकेश पासवान ने दी।
3- भागवत कथा
शाम 05:00 बजे। शहर के सिद्धनाथ मंदिर में भागवत कथा होगी। यह जानकारी महामंडलेश्वर रविगिरि महाराज ने दी।