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विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्धारित रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति की जाए। जर्जर तारों और खराब ट्रांसफार्मरों को समय से बदला जाए। आम लोगों के फोन उठाने और उनकी समस्याओं का समाधान करने की भी हिदायत दी। लोक निर्माण विभाग को सड़कों और पुलों के निर्माण कार्य समय से पूरा कराने को कहा।प्रभारी मंत्री ने गोआश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंशों को ठंड से बचाने के लिए विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए। कृषि विभाग की समीक्षा में उन्होंने किसानों को निर्धारित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने और खाद बिक्री केंद्रों की नियमित जांच करने को कहा। स्वास्थ्य, पेंशन, आवास, छात्रवृत्ति और उद्यान विभाग की योजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने जनशिकायतों का समय से और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने पर जोर दिया।बैठक में जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय, पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव, मुख्य विकास अधिकारी सुनील कुमार धनवंता सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय और राजकीय पौधशाला का निरीक्षण किया। पौधशाला में विकसित प्रदर्श स्थल पर सब्जियों की खेती की पद्धति देखकर उन्होंने सराहना की। उन्होंने जिला उद्यान अधिकारी दिनेश चौधरी को निर्देश दिया कि किसानों को मचान विधि से लतावर्गीय सब्जियों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाए।मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का किया निरीक्षणप्रभारी मंत्री ने कृषि भवन परिसर में स्थापित मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का भी निरीक्षण किया। उन्होंने मिट्टी की जांच और उसमें मौजूद पोषक तत्वों के बारे में जानकारी ली। उप कृषि निदेशक विनय कुमार वर्मा को किसानों को मिट्टी की जांच के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसान फसल चक्र अपनाएं, इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी और कृषि रक्षा रसायनों पर होने वाला खर्च भी कम होगा।