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एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि 24, 25 और 30 नवंबर तथा दो, तीन, चार, नौ और 11 दिसंबर को भारी वाहनों का रूट बदला रहेगा। गोलवाघाट मोड़ से केडीसी तिराहा होते हुए झिंगहाघाट मोड़ तक सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। ऐसे में भारी वाहनों के शहर में प्रवेश से यातायात प्रभावित होने की आशंका है। विज्ञापन



निर्धारित तिथियों में गोलवाघाट मोड़ से शहर होकर गोंडा और बलरामपुर जाने वाले भारी वाहनों को रामगांव मोड़ से रिसिया मोड़ और आसाम रोड होकर भेजा जाएगा। वहीं, दोनक्का तिराहे से शहर होकर लखनऊ और सीतापुर जाने वाले भारी वाहन आसाम रोड, रिसिया मोड़ और रामगांव मोड़ होकर अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि 24, 25 और 30 नवंबर तथा दो, तीन, चार, नौ और 11 दिसंबर को भारी वाहनों का रूट बदला रहेगा। गोलवाघाट मोड़ से केडीसी तिराहा होते हुए झिंगहाघाट मोड़ तक सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। ऐसे में भारी वाहनों के शहर में प्रवेश से यातायात प्रभावित होने की आशंका है।निर्धारित तिथियों में गोलवाघाट मोड़ से शहर होकर गोंडा और बलरामपुर जाने वाले भारी वाहनों को रामगांव मोड़ से रिसिया मोड़ और आसाम रोड होकर भेजा जाएगा। वहीं, दोनक्का तिराहे से शहर होकर लखनऊ और सीतापुर जाने वाले भारी वाहन आसाम रोड, रिसिया मोड़ और रामगांव मोड़ होकर अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे।

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बहराइच। सहालग में बढ़ने वाली भीड़ और सड़क चौड़ीकरण कार्य के चलते पुलिस प्रशासन ने शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। 24 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच आठ प्रमुख तिथियों पर सुबह आठ बजे से रात एक बजे तक भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी। बंजारी मोड़ के आसपास मैरिज लॉन और होटलों में होने वाले वैवाहिक आयोजनों के दौरान जाम से बचाव और यातायात सुचारु रखने के लिए यह व्यवस्था की गई है।