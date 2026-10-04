Bahraich News: आज के कार्यक्रम

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सुबह 10:00 बजे। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जन आरोग्य मेले का आयोजन होगा। यह जानकारी सीएमओ डॉ. संजय कुमार शर्मा ने दी।

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2- परामर्श शिविर

सुबह 11:00 बजे। पुलिस लाइन स्थित ऑडिटोरियम में परिवार परामर्श शिविर का आयोजन होगा। यह जानकारी प्रभारी आरएस मिश्रा ने दी।

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3- क्रिकेट मैच



सुबह 11:00 बजे। इंदिरा गांधी स्टेडियम में क्रिकेट मैच का आयोजन होगा। यह जानकारी कोच अब्दुल अहद ने दी।

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04- विशेष पूजा

- शाम 04:00 बजे। शहर के सिद्धनाथ शिव मंदिर में विशेष पूजा होगी। यह जानकारी महामंडलेश्वर रविगिरि महाराज ने दी।

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5- भागवत कथा

शाम 04:00 बजे। शहर के राणी सती मंदिर में भागवत कथा का आयोजन होगा। यह जानकारी आयोजक पंकज श्रीवास्तव ने दी।



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1- जन आरोग्य मेला