Bahraich News: श्रावस्ती में आज

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सुबह 08:00 बजे। कटरा के जेतवन परिसर में भिक्षु देवानंद की अध्यक्षता में विशेष वर्षावास पूजा का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी भिक्षु देवानंद ने दी।



सामूहिक हवन पूजन

सुबह 09:00 बजे। भिनगा स्थित गायत्री मंदिर में सामूहिक हवन पूजन का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला समन्वयक दधिबल सिंह ने दी।



भजन संध्या

शाम 07:00 बजे। पुलिस लाइन परिसर में बने मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी मीडिया सेल प्रभारी शशि शेखर ने दी।



रासलीला

शाम 07:00 बजे। कटरा स्थित श्रीराम जानकी मंदिर परिसर में रासलीला कमेटी वृंदावन के कलाकार रासलीला प्रस्तुत करेंगे। यह जानकारी मंदिर के पुजारी बाबा जवाहर दास ने दी।



विशेष वर्षावास पूजा