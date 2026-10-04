Bahraich News: बदलने लगा मौसम, सुबह छाया रहा कोहरा

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रात के तापमान में गिरावट और वातावरण में मौजूद नमी के कारण सुबह धुंध और कोहरा बनने लगा है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में कोहरे और धुंध का असर और बढ़ सकता है। ऐसे में सुबह के समय सड़कों पर दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चालकों को सावधानी बरतने की जरूरत है।

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बहराइच। तराई में रविवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ली। पयागपुर क्षेत्र में सुबह करीब 6:30 बजे गोंडा-बहराइच मार्ग पर घना कोहरा छाया रहा। धुंध इतनी अधिक थी कि सड़क पर वाहनों की दृश्यता काफी कम हो गई। दिन निकलने के बाद भी चालकों को हेडलाइट जलाकर धीमी गति से वाहन चलाने पड़े। इससे सुबह के समय यातायात प्रभावित रहा।मौसम विशेषज्ञ डॉ. पीएल तिवारी के अनुसार, भारी बारिश के बाद तराई में अब मौसम तेजी से शुष्क हो रहा है।