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Bahraich News: चलती एंबुलेंस में हुआ प्रसव, जच्चा-बच्चा सुरक्षित

Mon, 05 Oct 2026 12:10 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:10 AM IST
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Delivery takes place in moving ambulance; mother and baby safe.
चलती एंबुलेंस में प्रसव के बाद जच्चा-बच्चा व अन्य।
विशेश्वरगंज। ग्राम कांधभारी के मजरा जोगनी निवासी सोनी (26) को रविवार सुबह प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने 102 एंबुलेंस को सूचना दी। एंबुलेंस गर्भवती को लेकर अस्पताल के लिए रवाना हुई। रास्ते में अचानक प्रसव पीड़ा बढ़ने पर ईएमटी कौशल कुमार ने एंबुलेंस को सुरक्षित स्थान पर रुकवाया और आवश्यक सावधानियों के साथ भीतर ही महिला का सुरक्षित प्रसव कराया। कुछ देर बाद नवजात की किलकारी गूंज उठी। प्रसव के बाद ईएमटी कौशल कुमार और पायलट राधेश्याम ने जच्चा-बच्चा को अस्पताल पहुंचाया। दोनों की हालत सुरक्षित बताई गई। परिजनों ने एंबुलेंस कर्मियों की तत्परता और सूझबूझ की सराहना की।
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