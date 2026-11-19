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बहराइच:: कतर्नियाघाट में मानव और हाथियों के बीच बढ़ते संघर्ष को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों का जायजा लेने बुधवार को जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग एवं विकास मंत्रालय (बीएमजेड) का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों, वनकर्मियों और गजमित्रों से बातचीत की। हाथियों की आवाजाही पर निगरानी रखने, ग्रामीणों को समय रहते सतर्क करने और जान-माल के नुकसान को रोकने के लिए अपनाई जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रतिनिधिमंडल का भव्य स्वागत किया। जर्मन से आई बेनेसा और बारबरा के दौरे की शुरुआत थारू समुदाय की महिलाओं की ओर से किए गए पारंपरिक स्वागत से हुई। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने फकीरपुरी और आजमगढ़पुरवा गांवों का भ्रमण किया। यहां ग्रामीणों, ग्राम प्रधानों, वनकर्मियों और गजमित्रों से मानव-हाथी संघर्ष की चुनौतियों और उनके समाधान के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की। वन विभाग और गजमित्रों की संयुक्त गश्त की कार्यप्रणाली भी समझी। बताया गया कि गजमित्र निगरानी मचानों और मेगाफोन के माध्यम से हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। हाथियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर ग्रामीणों को सतर्क किया जाता है, ताकि संभावित नुकसान को रोका जा सके। प्रतिनिधिमंडल ने गिरिजापुरी स्कूल के इको क्लब के विद्यार्थियों से भी मुलाकात की। पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के प्रति बच्चों की जागरूकता देखकर उनकी सराहना की। इसके बाद कतर्नियाघाट स्थित घड़ियाल प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र का भ्रमण कर जलीय जीवों के संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। दोपहर में जंगल की सफारी के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने यहां की जैव विविधता और वन्यजीवों को करीब से देखा। प्रतिनिधिमंडल ने मानव और वन्यजीवों के बीच सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग, नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्डलाइफ सोसाइटी (न्यूज), डब्ल्यूडब्ल्यूएफ और स्थानीय समुदाय की भागीदारी से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

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