Bahraich News: गन्ना विकास समिति की बैठक कल

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जरवलरोड। सहकारी गन्ना विकास समिति जरवलरोड की सामान्य निकाय की बैठक 16 सितंबर को दोपहर 12 बजे जरवल रोड समिति के परिसर में आयोजित की जाएगी। सचिव डॉ. पीएन पांडेय ने बताया बैठक में पारले, परसेंडी, आईपीएल जरवलरोड, मैजापुर और रौजागांव के प्रतिनिधियों के साथ प्रबंध समिति के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। बैठक में चीनी मिलों के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा गन्ना कृषक सम्मान योजना के तहत पुरस्कार वितरण व अन्य प्रस्ताव भी बैठक में रखे जाएंगे, जो अध्यक्ष की अनुमति से पारित होंगे। सभी संबंधित सदस्यों एवं प्रतिनिधियों से बैठक में समय से उपस्थित होने की अपील की गई है।