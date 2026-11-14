Bahraich News: हॉकी अभ्यास मैच में स्टेडियम टीम विजयी

विज्ञापन





हॉकी कोच मोहम्मद आरिफ के मार्गदर्शन में हुए इस मैच में ओंकार ने रेफरी की भूमिका निभाई। इस दौरान संजना, कमलेश, शिवा, विशाल, अदिति, अनन्या, अकरम, आलोक, कृष्णा, आयुषी, तनू और तौसीफ सहित कई खेल प्रेमी मौजूद रहे।

विज्ञापन

बहराइच। शहर के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुक्रवार को स्टेडियम टीम और जिला हॉकी एसोसिएशन के बीच अभ्यास मैच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में स्टेडियम टीम ने 3-2 से जीत हासिल की। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दी।