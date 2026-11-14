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Bahraich News: हॉकी अभ्यास मैच में स्टेडियम टीम विजयी

Sat, 14 Nov 2026 12:42 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sat, 14 Nov 2026 12:42 AM IST
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Stadium team victorious in hockey practice match
बहराइच। शहर के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुक्रवार को स्टेडियम टीम और जिला हॉकी एसोसिएशन के बीच अभ्यास मैच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में स्टेडियम टीम ने 3-2 से जीत हासिल की। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दी।
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हॉकी कोच मोहम्मद आरिफ के मार्गदर्शन में हुए इस मैच में ओंकार ने रेफरी की भूमिका निभाई। इस दौरान संजना, कमलेश, शिवा, विशाल, अदिति, अनन्या, अकरम, आलोक, कृष्णा, आयुषी, तनू और तौसीफ सहित कई खेल प्रेमी मौजूद रहे।
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