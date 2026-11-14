Bahraich News: रोजगार मेले में 341 युवाओं का हुआ चयन

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जिला सेवायोजन अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि मेले में निजी क्षेत्र की 17 कंपनियों ने हिस्सा लिया। कंपनियों द्वारा 602 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया, जिनमें से 341 युवाओं का द्वितीय चरण के लिए चयन किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला मंत्री अजय प्रताप सिंह अज्जू, नगर अध्यक्ष सतीश सिंह व ज्ञानेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे, जबकि संचालन अमित पांडेय ने किया।

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बहराइच। मिशन रोजगार अभियान के तहत शुक्रवार को शांति देवी सुभाष चंद्र सुशांत पीजी कॉलेज, चाकूजोत परिसर में विधानसभा स्तरीय रोजगार मेला आयोजित किया गया। सदर विधायक अनुपमा जायसवाल ने दीप प्रज्ज्वलित कर इसका शुभारंभ किया और चयनित अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर बांटे।