Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   341 youths selected at job fair

Bahraich News: रोजगार मेले में 341 युवाओं का हुआ चयन

Sat, 14 Nov 2026 12:44 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sat, 14 Nov 2026 12:44 AM IST
विज्ञापन
341 youths selected at job fair
बहराइच। मिशन रोजगार अभियान के तहत शुक्रवार को शांति देवी सुभाष चंद्र सुशांत पीजी कॉलेज, चाकूजोत परिसर में विधानसभा स्तरीय रोजगार मेला आयोजित किया गया। सदर विधायक अनुपमा जायसवाल ने दीप प्रज्ज्वलित कर इसका शुभारंभ किया और चयनित अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर बांटे।
विज्ञापन


जिला सेवायोजन अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि मेले में निजी क्षेत्र की 17 कंपनियों ने हिस्सा लिया। कंपनियों द्वारा 602 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया, जिनमें से 341 युवाओं का द्वितीय चरण के लिए चयन किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला मंत्री अजय प्रताप सिंह अज्जू, नगर अध्यक्ष सतीश सिंह व ज्ञानेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे, जबकि संचालन अमित पांडेय ने किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed