Bahraich News: बहन की शादी में घर आ रहे युवक की हादसे में मौत

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इरफान लखनऊ में रहकर इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते थे। उनकी चचेरी बहन अंजुम की शादी शुक्रवार को होनी थी। परिवार के लोग धूमधाम से शादी की तैयारियों में जुटे थे। परिजनों के बुलावे पर इरफान बृहस्पतिवार शाम बाइक से रुपईडीहा के लिए निकले थे। देर रात मरौचा के पास किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर भाग गया।स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने घायल इरफान को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चचेरे भाई फरहान अंसारी ने बताया कि इरफान के तीन अन्य भाई और दो बहनें हैं। सभी भाई अलग-अलग स्थानों पर रहकर काम करते हैं। इरफान भी बहन की शादी में शामिल होने आ रहे थे। उनकी मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।फखरपुर थाना प्रभारी रामकुमार राजभर ने बताया कि परिजनों की ओर से तहरीर मिली है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। एएसपी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश में क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही है।शादी का कार्यक्रम स्थगितभाई फरहान ने बताया कि इरफान की मौत के चलते फिलहाल शादी का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। अंतिम संस्कार के बाद परिजनों के निर्णय के अनुसार शादी का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।हेलमेट नहीं लगाए हुए थे इरफानफखरपुर थाना प्रभारी रामकुमार ने बताया कि हादसे के समय इरफान ने हेलमेट नहीं पहना था। सिर में चोट लगने से अधिक रक्तस्राव के कारण मौत होने का अनुमान है।