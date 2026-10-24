Bahraich News: 2,981 बूथों पर लगे विशेष कैंप, डीएम ने लिया जायजा

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नानपारा के श्री शंकर इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित कैंप का औचक निरीक्षण करते हुए डीएम ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की अपील की। उधर, कैसरगंज, महसी, बहराइच सदर, मिहींपुरवा और पयागपुर तहसीलों में संबंधित एसडीएम ने बूथों पर पहुंचकर बीएलओ को त्रुटिरहित और पारदर्शी सूची तैयार करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 17 अक्तूबर को आयोजित शिविर में 2,981 बूथों पर 13,426 आवेदन प्राप्त हुए थे।

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बहराइच । मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत शनिवार को जिले की सातों विधानसभाओं के 2,981 बूथों पर विशेष कैंप लगाए गए। इनमें नाम जोड़ने, संशोधन और नए पंजीकरण के लिए प्रपत्र भरवाए गए। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय, पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव और सीडीओ सुनील धनवंता ने विभिन्न बूथों का निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया।