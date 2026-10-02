Bahraich News: चुनावी कार्यक्रम में सपा-भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प

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निजी चैनल की टीम आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र के लोगों से उनकी राय जानने के लिए कार्यक्रम कर रही थी। इसी दौरान किसी मुद्दे को लेकर सपा और भाजपा समर्थकों में कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के कार्यकर्ता एक-दूसरे से भिड़ गए।हंगामा बढ़ता देख कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर दोनों पक्षों को अलग किया और मामला शांत कराया। घटना के बाद मौके पर तनाव को देखते हुए पुलिस और पीएसी तैनात कर दी गई। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी पवन कुमार ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है। मौके पर पुलिस बल तैनात है। पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है और जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।