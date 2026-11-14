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Bahraich News: नानपारा-मैलानी रेलखंड पर फिर चलेंगी छह ट्रेनें

Sat, 14 Nov 2026 12:53 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sat, 14 Nov 2026 12:53 AM IST
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Six trains to resume operations on the Nanpara-Mailani rail section
नानपारा-मैलानी रेल प्रखंड पर गुजरती ट्रेन की फाइल फोटो। - स्रोत : विभाग
बिछिया। नानपारा-मैलानी मीटरगेज रेलखंड पर 16 नवंबर से ट्रेनों का संचालन चरणबद्ध तरीके से शुरू होगा। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल ने निरस्त चल रहीं तीन जोड़ी यानी छह ट्रेनों को बहाल करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में 16 और 17 नवंबर से मैलानी-नानपारा के बीच दो जोड़ी ट्रेनें चलेंगी। वहीं, 21 नवंबर से मैलानी-बिछिया के बीच एक जोड़ी ट्रेन का संचालन शुरू होगा।
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बरसात के दौरान भीरा खीरी-पलियाकलां के बीच पुराने रेल कटान स्थल पर जल रिसाव के कारण सुरक्षा की दृष्टि से ट्रेनों का संचालन निरस्त कर दिया गया था। इससे करीब ढाई माह से रेल सेवा बंद थी। पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु राव की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, शुक्रवार को रेलखंड पर ट्रायल किया गया। ट्रायल सफल रहने और आवश्यक मरम्मत व संरक्षा संबंधी कार्य पूरे होने के बाद ट्रेनों को बहाल करने का निर्णय लिया गया।
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रेल सेवा बंद होने से नानपारा, बिछिया, कतर्नियाघाट, निशानगाड़ा, मुर्तिहा, पलिया और भीरा समेत आसपास के क्षेत्रों के दैनिक यात्रियों, विद्यार्थियों और व्यापारियों को परेशानी हो रही थी। उन्हें सड़क मार्ग से सफर करना पड़ रहा था। ट्रेनों का संचालन शुरू होने से स्थानीय यात्रियों के साथ दुधवा टाइगर रिजर्व और कतर्नियाघाट वन्यजीव क्षेत्र आने वाले पर्यटकों को भी राहत मिलेगी।
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ये ट्रेनें होंगी बहाल
16 नवंबर से ट्रेन संख्या 52262 और 52264 मैलानी-नानपारा के बीच चलेंगी। 17 नवंबर से ट्रेन संख्या 52261 और 52263 नानपारा-मैलानी के बीच संचालित होंगी। वहीं, 21 नवंबर से ट्रेन संख्या 52259 और 52260 मैलानी-बिछिया के बीच चलेंगी।
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