Bahraich News: सरयू लाल निशान के पार, बाढ़ की चपेट में 15 गांव
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:05 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:05 AM IST
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बहराइच/बिछिया। सरयू नदी एक बार फिर उफान पर है। बृहस्पतिवार शाम चार बजे एल्गिन ब्रिज पर नदी का जलस्तर खतरे के निशान 106.07 मीटर से 13 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचकर 106.20 मीटर दर्ज किया गया। नदी में 3,45,257 क्यूसेक पानी का बहाव होने से बाढ़ का दायरा बढ़ गया है। महसी और मिहींपुरवा तहसील के कुल 15 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें महसी के छह और मिहींपुरवा के नौ गांव शामिल हैं। गांवों को जोड़ने वाले रास्तों पर पानी बहने से आवागमन भी प्रभावित हुआ है।
महसी क्षेत्र के लोनियन पुरवा, मांझा दरियाबुर्द, महंत पुरवा, जोधापुरवा और नई बस्ती समेत छह गांवों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। ग्रामीणों को घर से बाहर निकलने और जरूरी सामान लाने-ले जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महंत पुरवा और जोधापुरवा गांव को जोड़ने वाले मार्ग पर घुटनों भर पानी बह रहा है। वहीं मिहींपुरवा तहसील के नौ गांवों में चारों ओर पानी भरा होने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
उधर, चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज पर जलस्तर स्थिर होने से सुजौली क्षेत्र के निचले गांवों को फिलहाल कुछ राहत मिली है। रामपुर रेतिया, संपतपुरवा, गुप्तापुरवा, धरमपुर रेतिया, त्रिलोकी गौढ़ी, टिलवा, मुजवा, चहलवा और मौरहवा गांवों में पानी का स्तर फिलहाल स्थिर है, लेकिन गांव अभी भी चारों ओर से पानी से घिरे हैं। रामपुर रेतिया के दशरथ पुरवा और पुलिया पर बह रहा पानी भी धीरे-धीरे कम होने लगा है।
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बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। उप जिलाधिकारी मोनालिसा जौहरी ने बताया कि राजस्व टीमों को प्रभावित क्षेत्रों में लगाया गया है। राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी है। बाढ़ प्रभावित लोगों को लंच पैकेट भी वितरित किए जा रहे हैं।
बृहस्पतिवार को जलस्तर की स्थिति
स्थान
जलस्तर
खतरे का निशान
डिस्चार्ज
शारदा बैराज 135.45 मीटर
135.49 मीटर
1,72,114 क्यूसेक
गिरिजापुरी बैराज 135.70 मीटर
136.78 मीटर
1,64,038 क्यूसेक
सरयू बैराज 130.80 मीटर
133.50 मीटर
9,105 क्यूसेक
तीनों बैराजों से सरयू नदी में छोड़ा गया पानी : 3,45,257 क्यूसेक
एल्गिन ब्रिज पर जलस्तर 106.20 मीटर, खतरे का निशान 106.07 मीटर
घूरदेवी महसी में जलस्तर 112.24 मीटर, खतरे का निशान 112.15 मीटर
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महसी क्षेत्र के लोनियन पुरवा, मांझा दरियाबुर्द, महंत पुरवा, जोधापुरवा और नई बस्ती समेत छह गांवों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। ग्रामीणों को घर से बाहर निकलने और जरूरी सामान लाने-ले जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महंत पुरवा और जोधापुरवा गांव को जोड़ने वाले मार्ग पर घुटनों भर पानी बह रहा है। वहीं मिहींपुरवा तहसील के नौ गांवों में चारों ओर पानी भरा होने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
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उधर, चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज पर जलस्तर स्थिर होने से सुजौली क्षेत्र के निचले गांवों को फिलहाल कुछ राहत मिली है। रामपुर रेतिया, संपतपुरवा, गुप्तापुरवा, धरमपुर रेतिया, त्रिलोकी गौढ़ी, टिलवा, मुजवा, चहलवा और मौरहवा गांवों में पानी का स्तर फिलहाल स्थिर है, लेकिन गांव अभी भी चारों ओर से पानी से घिरे हैं। रामपुर रेतिया के दशरथ पुरवा और पुलिया पर बह रहा पानी भी धीरे-धीरे कम होने लगा है।
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बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। उप जिलाधिकारी मोनालिसा जौहरी ने बताया कि राजस्व टीमों को प्रभावित क्षेत्रों में लगाया गया है। राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी है। बाढ़ प्रभावित लोगों को लंच पैकेट भी वितरित किए जा रहे हैं।
बृहस्पतिवार को जलस्तर की स्थिति
स्थान
जलस्तर
खतरे का निशान
डिस्चार्ज
शारदा बैराज 135.45 मीटर
135.49 मीटर
1,72,114 क्यूसेक
गिरिजापुरी बैराज 135.70 मीटर
136.78 मीटर
1,64,038 क्यूसेक
सरयू बैराज 130.80 मीटर
133.50 मीटर
9,105 क्यूसेक
तीनों बैराजों से सरयू नदी में छोड़ा गया पानी : 3,45,257 क्यूसेक
एल्गिन ब्रिज पर जलस्तर 106.20 मीटर, खतरे का निशान 106.07 मीटर
घूरदेवी महसी में जलस्तर 112.24 मीटर, खतरे का निशान 112.15 मीटर