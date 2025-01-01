Bahraich News: सरयू लाल निशान के पार, बाढ़ की चपेट में 15 गांव

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महसी क्षेत्र के लोनियन पुरवा, मांझा दरियाबुर्द, महंत पुरवा, जोधापुरवा और नई बस्ती समेत छह गांवों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। ग्रामीणों को घर से बाहर निकलने और जरूरी सामान लाने-ले जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महंत पुरवा और जोधापुरवा गांव को जोड़ने वाले मार्ग पर घुटनों भर पानी बह रहा है। वहीं मिहींपुरवा तहसील के नौ गांवों में चारों ओर पानी भरा होने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।उधर, चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज पर जलस्तर स्थिर होने से सुजौली क्षेत्र के निचले गांवों को फिलहाल कुछ राहत मिली है। रामपुर रेतिया, संपतपुरवा, गुप्तापुरवा, धरमपुर रेतिया, त्रिलोकी गौढ़ी, टिलवा, मुजवा, चहलवा और मौरहवा गांवों में पानी का स्तर फिलहाल स्थिर है, लेकिन गांव अभी भी चारों ओर से पानी से घिरे हैं। रामपुर रेतिया के दशरथ पुरवा और पुलिया पर बह रहा पानी भी धीरे-धीरे कम होने लगा है।बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। उप जिलाधिकारी मोनालिसा जौहरी ने बताया कि राजस्व टीमों को प्रभावित क्षेत्रों में लगाया गया है। राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी है। बाढ़ प्रभावित लोगों को लंच पैकेट भी वितरित किए जा रहे हैं।बृहस्पतिवार को जलस्तर की स्थितिस्थानजलस्तरखतरे का निशानडिस्चार्जशारदा बैराज 135.45 मीटर135.49 मीटर1,72,114 क्यूसेकगिरिजापुरी बैराज 135.70 मीटर136.78 मीटर1,64,038 क्यूसेकसरयू बैराज 130.80 मीटर133.50 मीटर9,105 क्यूसेकतीनों बैराजों से सरयू नदी में छोड़ा गया पानी : 3,45,257 क्यूसेकएल्गिन ब्रिज पर जलस्तर 106.20 मीटर, खतरे का निशान 106.07 मीटरघूरदेवी महसी में जलस्तर 112.24 मीटर, खतरे का निशान 112.15 मीटर