Bahraich News: राप्ती ने तेज की कटान, तटबंध पर मंडराया खतरा

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जिला मुख्यालय भिनगा और हरिहरपुर रानी क्षेत्र के गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए शासन की ओर से परसा-तिलकपुर तटबंध का निर्माण कराया गया है। तटबंध बनने के बाद से क्षेत्र को राप्ती के बाढ़ के पानी से सुरक्षा मिली है। तराई क्षेत्र में बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश के बाद राप्ती का जलस्तर बढ़ गया था। अब जलस्तर घटने के साथ नदी की धारा नीबाभारी के पास कटान करते हुए तटबंध की ओर बढ़ रही है।अफसरों ने किया निरीक्षणनीबाभारी गांव के पास कटान से बचाव के लिए तटबंध पर आठ स्पर बनाए गए हैं। इनमें से दो स्परों के नोज के पास नदी तेजी से कटान कर रही है। लगातार कटान से नदी का बहाव तटबंध की ओर बढ़ रहा है। इससे तटबंध की सुरक्षा को लेकर खतरा बढ़ गया है। कटान की सूचना पर बाढ़ खंड की सहायक अभियंता निशी गंगवार, अवर अभियंता संगमलाल यादव, अनुपम यादव और खुर्शीद आलम मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने कटान का निरीक्षण कर बचाव कार्य शुरू कराया। सहायक अभियंता, बाढ़ खंड निशी गंगवार ने बताया कि राप्ती नदी की कटान रोकने के लिए जरूरी उपाय शुरू कर दिए गए हैं। स्परों की सुरक्षा के लिए रेत और ईंट की बोरियां डलवाई जा रही हैं। आवश्यकता पड़ने पर अन्य जरूरी कार्य भी कराए जाएंगे।