Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Rape survivor refuses to take custody of child after giving birth

Bahraich News: दुष्कर्म पीड़िता ने प्रसव के बाद संतान को लेने से किया इन्कार

Thu, 05 Nov 2026 11:49 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:49 PM IST
विज्ञापन
Rape survivor refuses to take custody of child after giving birth
बहराइच। रिसिया थाना क्षेत्र की किशोरी दुष्कर्म का शिकार हुई थी। उसके गर्भवती होने पर परिजनों को घटना की जानकारी हुई थी। उनकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बुधवार को जिला अस्पताल में किशोरी ने बच्चे को जन्म दिया। प्रसव के बाद किशोरी और उसके परिजनों ने नवजात को अपनाने से इन्कार कर दिया। इस पर बाल कल्याण समिति ने बच्चे को अपने संरक्षण में ले लिया है। उसे विशिष्ट दत्तक ग्रहण इकाई भेजने की तैयारी है।
विज्ञापन


किशोरी ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की मौजूदगी में बच्चे को जन्म दिया। चिकित्सकों के अनुसार मां और नवजात दोनों स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद किशोरी को घर भेज दिया गया, जबकि नवजात को चिकित्सकों की निगरानी में एसएनसीयू में रखा गया है। मां और परिजनों की ओर से नवजात को अपनाने से इन्कार किए जाने पर सीएमएस डॉ. एसके वर्मा ने बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सतीश श्रीवास्तव को इसकी जानकारी दी। उनके निर्देश पर समिति ने नवजात को संरक्षण में ले लिया। अध्यक्ष सतीश श्रीवास्तव ने बताया कि नवजात की सभी जांचें पूरी होने और चिकित्सकों से परामर्श के बाद उसे विशिष्ट दत्तक ग्रहण इकाई भेजा जाएगा।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed