Bahraich News: तालाब उफनाया, मंदिर और मकान घिरे

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बौंडी। तेजवापुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत टेंड़वा सिष्टीपुर के मजरा सिष्टीपुर में तालाब उफनाने से प्राचीन रामजानकी मंदिर और ग्रामीण ऐठू साहू का फूस का मकान पानी से घिर गया है। मंदिर परिसर में जलभराव होने से श्रद्धालुओं को पूजा-अर्चना में परेशानी हो रही है। मकान के चारों ओर पानी भरने से परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐठू साहू ने बताया कि तालाब के पानी की निकासी बंद होने से यह समस्या उत्पन्न हुई है। इससे आसपास के घर भी प्रभावित हैं। बीडीओ प्रतीक ने बताया कि ग्राम पंचायत सचिव को जल निकासी की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। जल्द समस्या दूर कराई जाएगी।