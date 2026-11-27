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सुजौली रेंज के वन क्षेत्राधिकारी नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि वन दरोगा अनिल कुमार पटेल ने टीम के साथ ईदगाहपुरवा और घूरेपुरवा में तीन स्थानों पर पिंजरे लगवाए हैं। वन विभाग की टीम तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रख रही है। हालांकि, अभी तक पिंजरों के आसपास तेंदुए की मौजूदगी के संकेत नहीं मिले हैं। विज्ञापन



उन्होंने बताया कि तीनों स्थानों पर लगातार निगरानी की जा रही है। साथ ही ग्रामीणों के साथ बैठक कर उन्हें सतर्क रहने और तेंदुए से बचाव के उपायों की जानकारी दी जा रही है। सुजौली रेंज के वन क्षेत्राधिकारी नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि वन दरोगा अनिल कुमार पटेल ने टीम के साथ ईदगाहपुरवा और घूरेपुरवा में तीन स्थानों पर पिंजरे लगवाए हैं। वन विभाग की टीम तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रख रही है। हालांकि, अभी तक पिंजरों के आसपास तेंदुए की मौजूदगी के संकेत नहीं मिले हैं।उन्होंने बताया कि तीनों स्थानों पर लगातार निगरानी की जा रही है। साथ ही ग्रामीणों के साथ बैठक कर उन्हें सतर्क रहने और तेंदुए से बचाव के उपायों की जानकारी दी जा रही है।

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बिछिया। कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग की सुजौली रेंज में तेंदुए की बढ़ती गतिविधियों से ग्रामीणों में दहशत है। बीते दिनों ईदगाहपुरवा में तेंदुए ने एक बालिका पर हमला कर उसे घायल कर दिया था। इसके बाद घूरेपुरवा में नहर की पटरी पर छप्पर में रह रहे पुजारी को तेंदुए ने मार डाला। पिछले एक सप्ताह में तेंदुआ इसी गांव में कई मवेशियों को भी शिकार बना चुका है। लगातार हो रही घटनाओं के बाद वन विभाग ने दोनों गांवों में तीन स्थानों पर पिंजरे लगाए हैं।