Bahraich News: कोहरे में लिपटी रही तराई, बेअसर रही धूप
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Fri, 27 Nov 2026 01:45 AM IST
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बहराइच। तराई में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। बृहस्पतिवार को सुबह से ही जिले के कई इलाकों में धुंध छाई रही। बादलों और धुंध के कारण धूप बेअसर रही। दिन चढ़ने के साथ सूरज निकला, लेकिन लोगों को ठंड से राहत नहीं मिली।
सुबह घरों से निकलने वाले लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ा। शाम होते ही ठंड का असर फिर बढ़ गया। धुंध के कारण सड़कों पर दृश्यता कम रही। वाहन चालकों को दिन में भी लाइट जलाकर सफर करना पड़ा। बाजारों, चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर भी ठंड का असर दिखने लगा है।
मौसम विशेषज्ञ डॉ. पीएल त्रिपाठी के अनुसार, बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन और रात के तापमान में अंतर के कारण सुबह-शाम ठंड अधिक महसूस हो रही है। रात में तापमान गिरने से गलन बढ़ रही है। मौसम में बदलाव का असर लोगों की दिनचर्या पर भी पड़ने लगा है।
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सुबह घरों से निकलने वाले लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ा। शाम होते ही ठंड का असर फिर बढ़ गया। धुंध के कारण सड़कों पर दृश्यता कम रही। वाहन चालकों को दिन में भी लाइट जलाकर सफर करना पड़ा। बाजारों, चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर भी ठंड का असर दिखने लगा है।
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मौसम विशेषज्ञ डॉ. पीएल त्रिपाठी के अनुसार, बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन और रात के तापमान में अंतर के कारण सुबह-शाम ठंड अधिक महसूस हो रही है। रात में तापमान गिरने से गलन बढ़ रही है। मौसम में बदलाव का असर लोगों की दिनचर्या पर भी पड़ने लगा है।
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