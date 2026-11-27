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सुबह घरों से निकलने वाले लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ा। शाम होते ही ठंड का असर फिर बढ़ गया। धुंध के कारण सड़कों पर दृश्यता कम रही। वाहन चालकों को दिन में भी लाइट जलाकर सफर करना पड़ा। बाजारों, चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर भी ठंड का असर दिखने लगा है।मौसम विशेषज्ञ डॉ. पीएल त्रिपाठी के अनुसार, बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन और रात के तापमान में अंतर के कारण सुबह-शाम ठंड अधिक महसूस हो रही है। रात में तापमान गिरने से गलन बढ़ रही है। मौसम में बदलाव का असर लोगों की दिनचर्या पर भी पड़ने लगा है।