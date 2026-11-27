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मामला जून 1995 का है। खैरीघाट क्षेत्र के सिसैया चूड़ामणि गांव में पूर्व प्रधान गोकरन सिंह, उनके भाई अमिरका सिंह और भतीजे बजरंगी सिंह की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी। इस मामले में महसी के विधायक सुरेश्वर सिंह, उनके बड़े भाई बृजेश्वर सिंह उर्फ धीरू समेत पांच आरोपियों को सात सितंबर 2019 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।बाद में विधायक सुरेश्वर सिंह समेत चार आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया था। वहीं, बृजलाल की सजा बरकरार रही थी। इसके बाद से वह जिला कारागार में निरुद्ध थे।करीब 90 वर्ष की उम्र में जेल में सजा काट रहे बृजलाल की रिहाई के लिए परिजनों ने राज्यपाल से सजा माफी की गुहार लगाई थी। राज्यपाल की अनुशंसा के बाद शासन ने उनकी सजा माफ करने का आदेश जारी किया। जिला कारागार के जेल अधीक्षक राजीव सिंह ने बताया कि शासन का आदेश मिलने के बाद बृहस्पतिवार देर शाम बृजलाल को रिहा कर दिया गया।